"У нас у розпорядженні є гравці, тому поки ми можемо виставити 11 гравців, боротимемося за очки. Ми справжнісінький загін. Чим більше в нас проблем, тим краще ми тримаємося. Ми не шукаємо виправдань.

Ліверпуль може завершити груповий етап Ліги чемпіонів на нейтральному полі – ностальгія для Клоппа

Матч за матчем ми приймаємо цей виклик. Не буває сезону без травм. Наша проблема в тому, що гравці однієї позиції зазнають важких травм, але ніхто не жаліє себе. Ми будемо боротися зі всіх сил.

У неділю Хендо та Трент будуть недоступними. Щодо решти гравців – поглянемо. Фабінью і Тьягу добре відновлюються, Окслейд-Чемберлен теж. Вони близькі до повернення, але побачимо", – цитує Клоппа Anfield Watch.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль – Лестер відбудеться у неділю, 22 листопада, на Енфілді.

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