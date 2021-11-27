Ливерпуль нацелился на подписание хавбека Ювентуса, сообщает ESPN . В Англии игрока лично хочет видит наставник "красных" Юрген Клопп.

Ювентус досрочно расторгнет контракт с Рэмзи

Для мерсисайдцев в этом вопросе уже есть позитив. Ювентус стремится досрочно прекратить сотрудничество с Аароном, чтобы сократить зарплатную ведомость. В Турине всерьез рассматривают вариант, что Рэмзи сам сможет найти себе новый клуб.

Текущий сезон Аарон Рэмзи не может записать в актив: всего 112 минут на футбольном поле и ноль результативных действий. За Юве 30-летний валлиец выступает с 2019-го, перебравшись из Арсенала.

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