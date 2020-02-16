toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Клопп шокировал выбором фаворита чемпионата Италии

16 февраля 22:54 157 Читати українською
Клопп шокировал выбором фаворита чемпионата Италии
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением относительно фаворита на победу в чемпионате Италии.

"Фаворит чемпионата Италии? Лацио.У них в составе есть Лукас Лейва, который играл в Ливерпуле, и Иммобиле, который работал под моим руководством (в дортмундской Боруссии – прим."Футбол 24").

"Матч двух аутсайдеров": Конте оригинально прокомментировал предстоящий матч между Интером и Лацио

Я поддерживаю "орлов". Мне жаль Сарри, но Лацио проводит отличный сезон, это сюрприз", – поделился Клопп в комментарии Corriere dello Sport.

Отметим, что Лацио занимает третье место чемпионата Италии с 53 очками, отставая на 1 пункт от Интера и на 4 – от Ювентуса.

Аталанта – Рома: Фонсека в шаге от отставки, Гасперини не хватает кадров, а чудо-гол Пашалича не угрожает Малиновскому

blog_ava
"Малиновский и Пашалич – единственные, кто был в запасе, в атаку только Муриель": Гасперини – о роли джокеров
16 февраля
668
Теги
Италия Лукас Лейва Лукас Лейва Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле Лацио Лацио Юрген Клопп Юрген Клопп Серия А
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
31
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук