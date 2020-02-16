Клопп шокировал выбором фаворита чемпионата Италии

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением относительно фаворита на победу в чемпионате Италии.

"Фаворит чемпионата Италии? Лацио.У них в составе есть Лукас Лейва, который играл в Ливерпуле, и Иммобиле, который работал под моим руководством (в дортмундской Боруссии – прим."Футбол 24").

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Я поддерживаю "орлов". Мне жаль Сарри, но Лацио проводит отличный сезон, это сюрприз", – поделился Клопп в комментарии Corriere dello Sport.

Отметим, что Лацио занимает третье место чемпионата Италии с 53 очками, отставая на 1 пункт от Интера и на 4 – от Ювентуса.

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