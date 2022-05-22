Ливерпуль одержал победу в последнем туре АПЛ над Вулверхэмптоном, однако это не позволило мерсисайдцам стать чемпионами. Смотрите обзор поединка Ливерпуль – Вулверхэмптон на Футбол 24.

Вулверхэмптон шокировал Ливерпуль уже на 3 минуте – Нету расстрелял ворота Алиссона с передачи Хименеса. До перерыва "красные" отыгрались – Тьягу пяткой в касание вывел Мане один на один, а тот переиграл Жозе Са.

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Вторая половина получилась напряженной, хотя Ливерпуль больше атаковал. Салах после выхода на смену сумел вывести свою команду вперед, а Робертсон поставил точку во встрече. Впрочем, этого оказалось недостаточно для чемпионства, ведь Манчестер Сити в параллельном поединке совершил камбэк и торжествовал в первенстве.