"Такие ощущения, будто это – поражение. Дело не только в том, что мы вели 2:0 и не выиграли. Все потому, что мы забили два самых красивых гола, которые я когда-либо видел, но их отменили.

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В первом тайме у нас были хорошие моменты, а после перерыва нам не хватало качества. Мы показали, что можем создать проблемы Брайтону. Лучший способ защищаться против них – владеть мячом. Также нужно играть там, где возникают свободные зоны, однако мы так не поступали, и это проблема", – сказал Клопп в эфире BBC.

К слову, ничья Ливерпуля против Брайтона позволила Челси оторваться на вершине турнирной таблицы АПЛ до трех очков.