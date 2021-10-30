"Такі відчуття, ніби це – поразка. Справа не лише у тому, що ми вели 2:0 і не виграли. Все через те, що ми забили два найкрасивіші голи, які я коли-небудь бачив, але їх скасували.

Крістал Пелас сенсаційно обіграв Ман Сіті, Ліверпуль втримав нічию з Брайтоном, Челсі розгромив Ньюкасл і пішов у відрив

У першому таймі у нас були хороші моменти, а після перерви нам бракувало якості. Ми показали, що можемо створити проблеми Брайтону. Найкращий спосіб захищатися проти них – володіти м'ячем. Також треба грати там, де виникають вільні зони, проте ми так не робили, і це проблема", – сказав Клопп в ефірі ВВС.

До слова, нічия Ліверпуля проти Брайтона дозволила Челсі відірватися на вершині турнірної таблиці АПЛ до трьох очок.