Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был бы не прочь видеть Килиана Мбаппе в своей команде.

Нападающий ПСЖ летом станет свободным агентом. Пока француз поддерживает интригу, не раскрывая планов относительно своего будущего. Предполагается, что Мбаппе покинет Париж и станет игроком Реала.

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"Конечно, Ливерпуль заинтересован в Килиане Мбаппе, ведь мы не слепые. Если он вам не нравится, вопрос задавать нужно именно вам. Однако мы не можем участвовать в этой борьбе", – цитирует Клоппа The Telegraph.

В нынешнем сезоне 23-летний француз провел в составе ПСЖ 45 матчей во всех турнирах. Мбаппе этого хватило, чтобы забить 36 голов и отдать 26 результативных передач.

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