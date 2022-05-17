Клопп: Конечно, Ливерпуль заинтересован в Мбаппе, ведь мы не слепые
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был бы не прочь видеть Килиана Мбаппе в своей команде.
Нападающий ПСЖ летом станет свободным агентом. Пока француз поддерживает интригу, не раскрывая планов относительно своего будущего. Предполагается, что Мбаппе покинет Париж и станет игроком Реала.
Мбаппе и Реал согласовали все детали трансфера во время визита француза в Мадрид – Marca
"Конечно, Ливерпуль заинтересован в Килиане Мбаппе, ведь мы не слепые. Если он вам не нравится, вопрос задавать нужно именно вам. Однако мы не можем участвовать в этой борьбе", – цитирует Клоппа The Telegraph.
В нынешнем сезоне 23-летний француз провел в составе ПСЖ 45 матчей во всех турнирах. Мбаппе этого хватило, чтобы забить 36 голов и отдать 26 результативных передач.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій