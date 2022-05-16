Контракт 23-летнего нападающего с ПСЖ истекает, и Мбаппе может перейти в другой клуб на правах свободного агента. Хотя француз избегает четкого ответа по поводу своего будущего, Marca считает это решенным вопросом.

Мбаппе анонсировал дату, когда объявит решение о своем будущем

По информации издания, во время недавнего визита Мбаппе в столицу Испании он согласовал все детали с Реалом, попросив клуб пока не разглашать эту информацию. Отмечается, что генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес даже отменил все запланированные встречи с другими агентами, чтобы посвятить время Килиану.

Реал не будет объявлять о переходе, пока Мбаппе не уведомит об уходе из ПСЖ. В Мадриде уже все готово – Килиан подпишет контракт на 5 сезонов с огромной клаусулой. А вот зарплата француза точно не будет на том космическом уровне, который предлагает парижане в надежде продолжить сотрудничество со своей главной звездой.

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