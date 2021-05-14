"Я не собираюсь "разжигать" эту историю. Футбол – эмоциональная игра, но все ждут от нас контроля своих эмоций. Не всегда получается, вот в чем дело. Такое случалось со мной как с игроком, такое случалось с другими игроками, когда я уже был их тренером.

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Я пока не успел поговорить с Садио об этой ситуации. Но мы обязательно поговорим, и на этом точка. Все будет хорошо. Кто-то проявляет ко мне уважение пять миллионов раз, а однажды нет – что важнее?

Я уже вижу эти заголовки в прессе, но я полностью расслаблен по этому поводу. Если бы вы видели меня разъяренным в годы карьеры – это было безумием! Я абсолютно нормальный парень, но со мной такое случалось. Мы поговорим и разберемся. Это все", – цитирует Клоппа Goal.

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