Мане дерзко отказался жать руку Клоппу – звезду Ливерпуля оставили в запасе на матч с Манчестер Юнайтед
10:57 - Читати українською
Вингер Ливерпуля Садио Мане был не слишком радостный после победы над Манчестер Юнайтед (4:2).
завершено
10’ Бруну Фернандеш
68’ Маркус Рашфорд
Диогу Жота 34’
Роберто Фирмино 47’
Роберто Фирмино 45+3’
Мохамед Салах 90’
10’ Бруну Фернандеш
34’ Диогу Жота
47’ Роберто Фирмино
45+3’ Роберто Фирмино
68’ Маркус Рашфорд
90’ Мохамед Салах
Сенегалец начал поединок в запасе и заменил Жоту только на 74-й минуте.
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После финального свистка Юрген Клопп поздравлял подопечных, но Мане решил "огрызнуться". Тренер Ливерпуля протянул руку вингеру, однако тот не ответил взаимностью и просто пошел дальше. В комментарии немец заверил, что никаких проблем между ним и игроком нет.
Добавим, что Мане провел 45 матчей в текущем сезоне, отличился 14 голами и 7 ассистами.
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