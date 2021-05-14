Вингер Ливерпуля Садио Мане был не слишком радостный после победы над Манчестер Юнайтед (4:2).

Сенегалец начал поединок в запасе и заменил Жоту только на 74-й минуте.

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После финального свистка Юрген Клопп поздравлял подопечных, но Мане решил "огрызнуться". Тренер Ливерпуля протянул руку вингеру, однако тот не ответил взаимностью и просто пошел дальше. В комментарии немец заверил, что никаких проблем между ним и игроком нет.

Добавим, что Мане провел 45 матчей в текущем сезоне, отличился 14 голами и 7 ассистами.

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