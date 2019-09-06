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Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе

15:22 8 Читати українською
Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе
Юрген Клопп vs Хосеп Гвардиола

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги за прошлый месяц.

Приз могут получить Юрген Клопп (Ливерпуль), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Брендан Роджерс (Лестер) или Рой Ходжсон (Кристал Пэлас).

Клопп, Почеттино и Гвардиола – номинанты на звание лучшего тренера сезона 2018/19 по версии ФИФА

После четырех туров первенства Ливерпуль лидирует (12 очков), Манчестер Сити идет вторым (10), Лестер – третьим (9), а ветеран Ходжсон обеспечил успешный старт Кристал Пэлас (4-е место с 7 очками).

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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс Рой Ходжсон Рой Ходжсон
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