Клопп и Далглиш встретились с человеком, который болеет за Ливерпуль 96 лет – ему исполнилось 104

104-летний Бернард Шеридан болеет за "красных" с 1923 года.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, а также легенда Ливерпуля Кенни Далглиш пообщались с Бернардом Шериданом, которому несколько дней назад исполнилось 104 года и 96 из них он болеет за "красных".

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Встреча состоялась в подтрибунном помещении Энфилда после тяжелой победы Ливерпуля над Кристал Пэлас (4:3) в рамках очередного тура АПЛ. Отметим, что билет на этот поединок Бернарду подарил лично Юрген Клопп в честь Дня рождения.

После рукопожатия с Далглишом Шеридан пошутил, что легенда "красных" теплее него.

За 96 лет стажа болельщика Ливерпуля Бернард успел воочию увидеть 15 чемпионств команды и 5 триумфов в Лиге чемпионов. К слову, последний чемпионский титул в мерсисайдцев датирован 1990 годом, а Лигу чемпионов Ливерпуль последний раз выиграл в 2005 году в легендарном матче против Милана в Стамбуле.

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