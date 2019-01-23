Клопп та Далгліш зустрілися із чоловіком, який вболіває за Ліверпуль 96 років – йому виповнилось 104

104-річний Бернард Шерідан вболіває за "червоних" з 1931 року.

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп, а також легенда Ліверпуля Кенні Далгліш поспілкувалися із Бернардом Шеріданом, якому кілька днів тому виповнилося 104 роки, і 96 з них він вболіває за "червоних".

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Зустріч відбулася у підтрибунному приміщенні Енфілда після важкої перемоги Ліверпуля над Крістал Пелас (4:3) в рамках червого туру АПЛ. Зазначимо, що квиток на цей поєдинок Бернарду подарував особисто Юрген Клопп на честь Дня народження.

Після рукостискання з Далглішом Шерідан пожартував, що легенда "червоних" тепліший за нього.

За 96 років стажу вболівальника Ліверпуля Бернард встиг на власні очі побачити 15 чемпіонств команди та 5 тріумфів у Лізі чемпіонів. До слова, останній чемпіонський титул у мерсисайдців датований 1990 роком, а Лігу чемпіонів Ліверпуль востаннє виграв у 2005 році у легендарному матчі проти Мілана в Стамбулі.

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