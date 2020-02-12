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Клопп хочет подписать Вернера в Ливерпуль уже летом, – журналист

14:41 53 Читати українською
Клопп хочет подписать Вернера в Ливерпуль уже летом, – журналист
Тимо Вернер / фото из открытых источников

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заинтересован в трансфере нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что Ливерпуль осуществит еще одну попытку подписать немецкого форварда Тимо Вернера.

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"Клопп лично заинтересован в покупке Вернера в ближайшее трансферное окно. Ливерпуль уже контактировал с представителями Вернера прошлым летом, но стороны не пришли к согласию. В тот период форвард хотел остаться в Бундеслиге и ждал предложения от Баварии, но теперь Тимо полностью открыт для предложений из Англии", – написал Фальк у себя на странице в Twitter.

Добавим, что в нынешнем сезоне 23-летний Вернер забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за РБ Лейпциг. Немец вполне реально может покинуть команду летом, поскольку в его контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

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Теги
Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тимо Вернер Тимо Вернер Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
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