Клопп хоче підписати Вернера в Ліверпуль вже влітку, – журналіст

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зацікавлений у трансфері нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Журналіст Bild Крістіан Фальк повідомив, що Ліверпуль здійснить ще одну спробу підписати німецького форварда Тімо Вернера.

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"Клопп особисто зацікавлений у придбанні Вернера в найближче трансферне вікно. Ліверпуль вже контактував з представниками Вернера минулого літа, але сторони не дійшли згоди. У той період форвард хотів залишитися в Бундеслізі і чекав пропозиції від Баварії, але тепер Тімо повністю відкритий до пропозицій з Англії", – написав Фальк у себе на сторінці в Twitter.

Додамо, що у нинішньому сезоні 23-річний Вернер забив 25 м'ячів і зробив 10 результативних передач в 30 матчах за РБ Лейпциг. Німець цілком реально може покинути команду влітку, оскільки в його контракті прописана сума відступних у розмірі 60 мільйонів євро.

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