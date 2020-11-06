"Что бы ни случилось в воскресенье, это не решит судьбу всего чемпионата. Многое еще может произойти. Вам как команде необходим фарт. Нужно, чтобы вам повезло с отсутствием травм, нужно находить способ обыгрывать следующего соперника каждые три дня.

Манчестер Сити потерял Агуэро перед матчем с Ливерпулем

Мы должны работать изо всех сил, чтобы победить, но, к счастью для нас, такое требование было всегда", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится 8 ноября, начало в 18:30 по киевскому времени. После 7 туров "красные" возглавляют АПЛ с 16 очками, у "горожан" на 5 пунктов меньше и игра в запасе.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд