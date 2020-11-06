"Що б не трапилося в неділю, це не вирішить долю всього чемпіонату. Багато що ще може статися. Вам як команді необхідний фарт. Потрібно, щоб вам щастило з відсутністю травм, потрібно знаходити спосіб обігрувати наступного суперника кожні три дні.

Манчестер Сіті втратив Агуеро перед матчем з Ліверпулем

Ми повинні працювати з усіх сил, щоб перемогти, але, на щастя для нас, така вимога була завжди", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 8 листопада, початок о 18:30 за київським часом. Після 7 турів "червоні" очолюють АПЛ з 16 очками, у "містян" на 5 пунктів менше та гра в запасі.

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