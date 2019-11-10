Клопп – о победе над Манчестер Сити: Это не была красивая игра

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп эмоционально прокомментировал поединок против Манчестер Сити (3:1) в рамках 12-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити выглядел великолепно. Нам пришлось защищаться изо всех сил, но мы забили невероятные голы. Было очень трудно играть, интенсивность игры была высокой. Это того стоило, просто великолепно.

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Стерлинг? Вы видели, что происходит, если мы перестаем обороняться против него.

Ребята были полностью сосредоточены и сконцентрированы. Это единственный способ, которым мы можем победить Сити. Возможно, остальные команды могут сделать это по-другому.

Первый гол? Проблема была в VAR. Я видел, как обсуждается первый гол, и просто ждал. Сегодня я могу праздновать.

Все матчи против Сити были похожи на этот, за исключением игры дома в прошлом сезоне. Сегодня не была красивая игра, но она была очень живая, мне это нравится", – цитирует Клоппа BBC.

Победа увеличила отрыв Ливерпуля от Манчестер Сити до 9-ти очков.

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