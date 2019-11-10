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Клопп – про перемогу над Манчестер Сіті: Це не була найкрасивіша гра

22:14 388 Читать на русском
Клопп – про перемогу над Манчестер Сіті: Це не була найкрасивіша гра
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп емоційно прокоментував поєдинок проти Манчестер Сіті (3:1) в рамках 12-го туру АПЛ.

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

"Манчестер Сіті виглядав чудово. Нам довелося захищатися з усіх сил, але ми забили неймовірні голи. Було дуже важко грати, інтенсивність гри була високою. Це того коштувало, просто чудово.

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Стерлінг? Ви бачили, що відбувається, якщо ми перестаємо оборонятися проти нього.

Хлопці були повністю зосереджені і сконцентровані. Це єдиний спосіб, яким ми можемо перемогти Сіті. Можливо, решта команд можуть зробити це по-іншому.

Перший гол? Проблема була в VAR. Я бачив, як обговорюється перший гол, і просто чекав. Сьогодні я можу святкувати.

Всі матчі проти Сіті були схожі на цей, за винятком гри вдома в минулому сезоні. Сьогодні була не найкрасивіша гра, але вона була дуже жива, мені це подобається", – цитує Клоппа BBC.

Перемога збільшила відрив Ліверпуля від Манчестер Сіті до 9-ти очок.

Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство

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Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Манчестер Сіті Англія Ліверпуль Ліверпуль
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