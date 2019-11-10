Клопп – про перемогу над Манчестер Сіті: Це не була найкрасивіша гра

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп емоційно прокоментував поєдинок проти Манчестер Сіті (3:1) в рамках 12-го туру АПЛ.

"Манчестер Сіті виглядав чудово. Нам довелося захищатися з усіх сил, але ми забили неймовірні голи. Було дуже важко грати, інтенсивність гри була високою. Це того коштувало, просто чудово.

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Стерлінг? Ви бачили, що відбувається, якщо ми перестаємо оборонятися проти нього.

Хлопці були повністю зосереджені і сконцентровані. Це єдиний спосіб, яким ми можемо перемогти Сіті. Можливо, решта команд можуть зробити це по-іншому.

Перший гол? Проблема була в VAR. Я бачив, як обговорюється перший гол, і просто чекав. Сьогодні я можу святкувати.

Всі матчі проти Сіті були схожі на цей, за винятком гри вдома в минулому сезоні. Сьогодні була не найкрасивіша гра, але вона була дуже жива, мені це подобається", – цитує Клоппа BBC.

Перемога збільшила відрив Ліверпуля від Манчестер Сіті до 9-ти очок.

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