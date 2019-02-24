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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0 – видеообзор матча

19:21 109 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0 – видеообзор матча
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / официальный сайт АПЛ

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль не выявили сильнейшего в матче английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Англия. АПЛ, 27 тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: выгодная ничья для обеих команд, впечатляющая эпидемия травм у хозяев и юбилей Де Хеа

На Олд Траффорд зрители увидели равную игру с небольшим количеством моментов для взятия ворот. Ливерпуль не смог использовать свободный удар, а у МЮ свои моменты не реализовали Погба и Лукаку. Зато в первом тайме была настоящая эпидемия травм – наставник Юнайтед вынужден был использовать все замены из-за повреждений своих подопечных.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 0
Ливерпуль
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