Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0 – видеообзор матча

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль не выявили сильнейшего в матче английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Англия. АПЛ, 27 тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: выгодная ничья для обеих команд, впечатляющая эпидемия травм у хозяев и юбилей Де Хеа

На Олд Траффорд зрители увидели равную игру с небольшим количеством моментов для взятия ворот. Ливерпуль не смог использовать свободный удар, а у МЮ свои моменты не реализовали Погба и Лукаку. Зато в первом тайме была настоящая эпидемия травм – наставник Юнайтед вынужден был использовать все замены из-за повреждений своих подопечных.