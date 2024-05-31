Украинский защитник Борнмута Илья Забарный стал клиентом знаменитого американского спортивного агентства "Wasserman football".

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По информации СМИ, ранее его дела вел отец.

Напомним, среди самых известных клиентов агентства Федерико Вальверде (Реал), Алекс Гримальдо (Байер), Натан Аке и Джон Стоунз (Ман Сити), а также этнический украинец Макс Килман из Вулверхэмптона.

"Wasserman football" также представляет интересы ряда тренеров, среди которых Микель Артета (Арсенал), Грэм Поттер (экс-Челси), Рональд Куман (сборная Нидерландов) и другие.

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 42 матча, в которых забил 1 гол.

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