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Клопп – о 10 голах с Арсеналом: Я вообще не понял, что случилось

08:53 240 Читати українською
Клопп – о 10 голах с Арсеналом: Я вообще не понял, что случилось
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп попытался оценить матч 1/8 финала Кубка английской лиги против Арсенала (5:5, пен. 5:4).

 

"Мы допустили некоторые ошибки. Иногда мы играли слишком открыто. Мы можем говорить о тактике, но кого это волнует в такой вечер? Надеюсь, что эта игра запомнится ребятам надолго. Я вообще не понял, что сегодня случилось.

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча

Келлехер – выдающийся талант. А то, что Джонс бил последний пенальти, не было моим решением. Когда я в последний раз видел список, Ориджи был в нем последним исполнителем пенальти. Они, очевидно, что-то поменяли.

Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если все получается как сегодня, ребята запомнят это навсегда", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, после 10-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует, оторвавшись от Манчестер Сити на 6 очков.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Англия Кубок английской лиги 2019/20 Кубок английской лиги Ливерпуль - Арсенал Ливерпуль Ливерпуль
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