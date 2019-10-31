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Клопп – про 10 голів з Арсеналом: Я взагалі не зрозумів, що трапилося

08:53 456 Читать на русском
Клопп – про 10 голів з Арсеналом: Я взагалі не зрозумів, що трапилося
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп спробував оцінити матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Арсенала (5:5, пен. 5:4).

 

"Ми допустили деякі помилки. Часом ми грали занадто відкрито. Ми можемо говорити про тактику, але кого це хвилює в такий вечір? Сподіваюся, що ця гра запам'ятається хлопцям надовго. Я взагалі не зрозумів, що сьогодні трапилося.

Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу

Келлехер – видатний талант. А те, що Джонс бив останній пенальті, не було моїм рішенням. Коли я в останній раз бачив список, Оріджі був у ньому останнім виконавцем пенальті. Вони, очевидно, щось поміняли.

Якщо ви не виграєте, ніхто не згадає про це через три роки, але якщо все виходить як сьогодні, хлопці запам'ятають це назавжди", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, після 10-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує, відірвавшись від Манчестер Сіті на 6 очок.

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