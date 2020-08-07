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Кльоц официально продолжит карьеру в Азербайджане

21:02 - Читати українською
Кльоц официально продолжит карьеру в Азербайджане
Дмитрий Кльоц / Фейсбук ФК Кешла

Экс-хавбек Карпат Дмитрий Кльоц изменит украинский чемпионат на азербайджанский.

Азербайджанская Кешла подписала контракт с Кльоцом, сообщает официальный Фейсбук клуба.

Карпаты передали права собственности на свою историческую эмблему организации, которая создана несколько дней назад

Соглашение с украинцем рассчитано до конца следующего сезона.

К слову, Дмитрий Кльоц прошлый сезон провел в Карпатах. Хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах за "зелено-белых", однако результативными действиями не отметился. За львовский клуб Кльоц выступал с 2013 года.

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Xoş gəldin, Dmitro! “Keşlə” Futbol Klubu ukraynalı futbolçu Dmitro Klots ilə müqavilə imzalayıb. 24 yaşlı...

Опубліковано KEŞLƏ FK Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.
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Теги
Мир Дмитрий Дмитрий Кльоц Карпаты Карпаты Кешла Кешла
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