Кльоц официально продолжит карьеру в Азербайджане

Азербайджанская Кешла подписала контракт с Кльоцом, сообщает официальный Фейсбук клуба.

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Соглашение с украинцем рассчитано до конца следующего сезона.

К слову, Дмитрий Кльоц прошлый сезон провел в Карпатах. Хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах за "зелено-белых", однако результативными действиями не отметился. За львовский клуб Кльоц выступал с 2013 года.

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