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Карпаты передали права собственности на свою историческую эмблему организации, которая создана несколько дней назад

15:26 - Читати українською
Карпаты передали права собственности на свою историческую эмблему организации, которая создана несколько дней назад
Олег Смалийчук с представителем ультрас Карпат / фото ФК Карпаты

Появились интересные подробности передачи прав на историческую эмблему Карпат фанатам.

Общественная организация "Ультрас Карпати", которой теперь принадлежат права на старый логотип Карпат, была зарегистрирована 31 июля. Об этом сообщается на ресурсе youcontrol.

Карпаты официально объявили о смене логотипа

Соучредителем организации является Михаил Мирка, который также является председателем общественной организации "Завжди вірні".

Напомним, Карпаты сделали ребрендинг клуба и презентовали новый логотип. Права на историческую эмблему "зелено-белые" передали фанатам клуба.

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