Карпаты передали права собственности на свою историческую эмблему организации, которая создана несколько дней назад

Интервью — 14:00 11355
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"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006
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"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикуватиMykhailo_Yukhymenko — 4 авг 0
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Шахтер – Вольфсбург: где и когда смотреть матч Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 4 авг 11579
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Шахтер ведет экзотическую замену для своего бразильца – вингер, превзошедший достижение РоббенаУкраина — 4 авг 7775
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Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатівСергій Тищенко — 4 авг 0