Кльоц офіційно продовжить кар'єру в Азербайджані

Азербайджанська Кешла підписала контракт з Кльоцом, повідомляє офіційний Фейсбук клубу.

Карпати передали права власності на свою історичну емблему організації, яка створена кілька днів тому

Угода з українцем розрахована до завершення наступного сезону.

До слова, Дмитро Кльоц минулий сезон провів у Карпатах. Хавбек зіграв 23 матчі у всіх турнірах за "зелено-білих", проте результативними діями не відзначився. За львівський клуб Кльоц виступав з 2013 року.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох