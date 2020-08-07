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Кльоц офіційно продовжить кар'єру в Азербайджані

20:56 - Читать на русском
Кльоц офіційно продовжить кар'єру в Азербайджані
Дмитро Кльоц / Фейсбук ФК Кешла

Екс-хавбек Карпат Дмитро Кльоц змінить український чемпіонат на азербайджанський.

Азербайджанська Кешла підписала контракт з Кльоцом, повідомляє офіційний Фейсбук клубу.

Карпати передали права власності на свою історичну емблему організації, яка створена кілька днів тому

Угода з українцем розрахована до завершення наступного сезону.

До слова, Дмитро Кльоц минулий сезон провів у Карпатах. Хавбек зіграв 23 матчі у всіх турнірах за "зелено-білих", проте результативними діями не відзначився. За львівський клуб Кльоц виступав з 2013 року.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

Xoş gəldin, Dmitro! “Keşlə” Futbol Klubu ukraynalı futbolçu Dmitro Klots ilə müqavilə imzalayıb. 24 yaşlı...

Опубліковано KEŞLƏ FK Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.
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