Весь второй тайм матча с Шахтёром Араухо играл, превозмогая боль. После подката полузащитник Шахтёра Георгия Судакова защитник "блаугранас" хромал и держался за левое бедро, и при всём при этом не просил замену.

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В среду, 8-го ноября, Араухо прошёл медицинское обследование, которое не обнаружило у уругвайца серьёзных повреждений. Как информирует Marca, врачи диагностировали Рональду лишь мышечную перегрузку. Таким образом, Араухо сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата Испании с Алавесом. Этот матч состоится в воскресенье, 12-го ноября.

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