Ключовий гравець Барселони уникнув травми в матчі з Шахтарем – совість Судакова чиста
Центральний захисник Барселони Рональд Араухо зможе зіграти з Алавесом у матчі 13-го туру Ла Ліги.
Весь другий тайм матчу з Шахтарем Араухо грав, перемагаючи біль. Після підкату півзахисник Шахтаря Георгія Судакова захисник "блаугранас" кульгав і тримався за ліве стегно, і при цьому не просив заміну.
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У середу, 8-го листопада, Араухо пройшов медичне обстеження, яке не виявило в уругвайця серйозних ушкоджень. Як інформує Marca, лікарі діагностували Рональду лише м'язове перевантаження. Таким чином, Араухо зможе взяти участь у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії з Алавесом. Цей матч відбудеться в неділю, 12-го листопада.
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