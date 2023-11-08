Весь другий тайм матчу з Шахтарем Араухо грав, перемагаючи біль. Після підкату півзахисник Шахтаря Георгія Судакова захисник "блаугранас" кульгав і тримався за ліве стегно, і при цьому не просив заміну.

Хаві провів шокову терапію з гравцями Барселони – у матчі з Шахтарем вони не проявили дві чесноти

У середу, 8-го листопада, Араухо пройшов медичне обстеження, яке не виявило в уругвайця серйозних ушкоджень. Як інформує Marca, лікарі діагностували Рональду лише м'язове перевантаження. Таким чином, Араухо зможе взяти участь у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії з Алавесом. Цей матч відбудеться в неділю, 12-го листопада.

Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів – Сікан копіює Беллінгема, вбивчі контри Пушіча, такого не було 15 років