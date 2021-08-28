Ігор Климовський вже найближчим часом може стати новим головним тренером Львова, повідомляє Футбол NEWS.

Климовський став головним претендентом на посаду тренера Львова, – ТаТоТаке

49-річний фахівець погодився очолити команду, однак мусить узгодити це питання з тернопільською Нивою, яку він зараз очолює. Нині тренер перебуває у таборі львівського Руха, де проходить стажування у Леоніда Кучука.

Цікаво, що вже завтра, 29 серпня, у чемпіонаті України відбудеться львівське дербі між Рухом та Львовом. Початок зустрічі о 19:30.

Нагадаємо, "синьо-золоті" залишились без тренера 25 серпня, коли Анатолій Безсметрий подав у відставку. З ним команда у поточному сезоні УПЛ провела 5 матчів, в яких здобула лише дві нічиї.

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