"Многое у нас сегодня не получилось. Не хватало агрессии, интенсивности, мы медленно принимали решения. В нынешнем сезоне Олимпик приучил всех, что определенные технические недостатки или ошибки футболисты компенсируют самоотдачей, соблюдением структуры, дисциплиной.

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Во всех матчах мы показывали характер. Сегодня у нас этого не получилось. При всем уважении к сопернику мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды", – поделился Климовский в комментарии официальному сайту Олимпика.

Напомним, дончане минимально уступили першолиговому ВПК-Агро (0:1) и вылетели из Кубка Украины на стадии 1/16 финала.

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