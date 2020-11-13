Состоялся перенесенный поединок 1/16 финала между ВПК-Агро и Олимпиком. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

ВПК-Агро – Олимпик – 1:0

Голы: Сидоренко, 47 (пен)

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Поединок между ВПК-Агро и Олимпик сначала был перенесен на неопределенный срок из-за серьезной вспышки коронавируса в клубе из села Шевченковка. На заседании КДК УАФ было решено провести его 13 ноября.

ВПК-Агро несмотря на статус хозяина отдал инициативу Олимпику, который неплохо прессинговал. К сожалению для болельщиков обеих команд, в первом тайме голов не было забито.

Вторая 45-минутка началась с шока для Олимпика. Кипер дончан сфолил на игроке ВПК-Агро, за что арбитр назначил пенальти. Сидоренко взялся выполнять 11-метровый и уверенно развел мяч с голкипером по разным углам. 1:0! Олимпик активизировался, нагнетал на ворота соперника, но тщетно. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу ВПК-Агро над дончанами 1:0. В 1/8 финала Кубка Украины клуб из Шевченковки сыграет с СК Днепр-1.

Таким образом определились все пары следующего этапа розыгрыша кубка: Десна – Заря, Агробизнес – Ворскла, СК Днепр-1 – ВПК-Агро, Александрия – Минай, Верес – Мариуполь, Нива Винница – Колос. Базовый день матчей 1/8 финала – 2 декабря.

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