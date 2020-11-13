"Багато що у нас сьогодні не вийшло. Не вистачало агресії, інтенсивності, ми повільно приймали рішення. У нинішньому сезоні Олімпік привчив усіх, що певні технічні недоліки або помилки футболісти компенсують самовіддачею, дотриманням структури, дисципліною.

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У всіх матчах ми показували характер. Сьогодні ж у нас цього не вийшло. При всій повазі до суперника ми зобов'язані спокійно обігрувати такі команди", – поділився Климовський у коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, донеччани мінімально поступились першоліговому ВПК-Агро (0:1) та вилетіли з Кубка України на стадії 1/16 фіналу.

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