В жеребьевке 1/8 финала Кубка Украины сезона 2020/2021, котороя состоялось сегодня, 27 октября, приняли участие 12 команд – 11 победителей третьего этапа и еще один клуб Премьер-лиги – луганская Заря.

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Пары 4-го предварительного этапа Кубка Украины выглядят следующим образом:

Десна – Заря

Агробизнес – Ворскла

СК Днепр-1 – ВПК-Агро/Олимпик

Александрия – Минай

Верес – Мариуполь

Нива Винница – Колос

К слову, базовый день матчей 1/8 финала – 2 декабря. А вот следующая стадия (1/4 финала) состоится уже 3 марта 2021 года. Интересно, что Шахтер и Динамо присоединятся к розыгрышу Кубка именно на этой стадии.

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