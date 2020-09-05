"Сегодня команда выглядела намного лучше, чем в предыдущих контрольных поединках. Прежде всего нужно отметить, что мы пропустили всего один мяч от такой атакующей команды, как Шахтер. Мне понравилось, как команда отреагировала на предыдущие неудачи. Футболисты собрались, эпизодами хорошо контролировали мяч, не дали Шахтеру практически ничего создать у наших ворот в первом тайме. Это очень радует. Приятно, что наши беседы с игроками не проходят зря. Однако, еще есть над чем работать.

Шахтер – Олимпик – 1:2 – видео голов и обзор матча

В составе Шахтера играет много бразильцев, которые прекрасно работают с мячом. Поэтому, чтобы побеждать такие команды, каждый футболист обязан не просто помогать в обороне, но отдавать всего себя. Было видно, что после 35-й минуты наши игроки устали, команда подсела. Такая игра говорит о том, что у нас есть коллектив и мы способны дорабатывать друг за друга", – цитирует Климовского официальный сайт клуба.

В первом туре УПЛ Олимпик потерпел сокрушительное поражение от Динамо (1:4), следующий матч чемпионата Украины дончане проведут с СК Днепр-1.

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