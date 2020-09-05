"Сьогодні команда виглядала набагато краще, ніж в попередніх контрольних поєдинках. Перш за все потрібно відзначити, що ми пропустили усього один м'яч від такої атакуючої команди, як Шахтар. Мені сподобалося, як команда відреагувала на попередні невдачі. Футболісти зібралися, епізодами добре контролювали м'яч, не дали Шахтарю практично нічого створити біля наших воріт в першому таймі. Це дуже тішить. Приємно, що наші бесіди з гравцями не минають даремно. Проте, ще є над чим працювати.

Шахтар – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У складі Шахтаря грає багато бразильців, які чудово працюють з м'ячем. Тому, щоб перемагати такі команди, кожен футболіст зобов'язаний не просто допомагати в обороні, але віддавати всього себе. Було видно, що після 35-ї хвилини наші гравці втомилися, команда підсіла. Така гра говорить про те, що у нас є колектив і ми здатні допрацьовувати один за одного", – цитує Климовського офіційний сайт клубу.

У першому турі УПЛ Олімпік зазнав нищівної поразки від Динамо (1:4), наступний матч чемпіонату України донеччани проведуть з СК Дніпро-1.

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