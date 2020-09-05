Сборная Украины готовится к ответственному гостевому матчу против Испании в рамках 2-го тура Лиги наций 2020/21. "Футбол 24" попросил оценить шансы обоих команд у ведущего эксперта мадридской газеты AS Начо Бальядора.

– Что собой представляет нынешняя сборная Испании? Мы знаем, что Луис Энрике вызвал немало новичков, а средний возраст этой команды – 24 года.

– Испания – это команда, которая находится в процессе перестройки после возвращения Луиса Энрике. Однако, стоит отметить, что тренер пытается сохранять баланс. Он действительно пригласил немало талантливой молодежи, но одновременно не избавился от абсолютно всех ветеранов, которые до сих пор стремятся побеждать на международном уровне (Рамос или тот же Бускетс).

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Конечно, большое достоинство этого коллектива – высокое индивидуальное мастерство. Здесь хватает игроков, которые представляют европейские гранды. Они привыкли к безумному давлению, участвуют в важных матчах.

– Выделите "ахиллесову пяту" коллектива Лучо.

– Слабая вертикальность при атаках, а также их завершение – самая большая проблема этой сборной. Мы неплохо двигаемся с мячом, но есть большие проблемы с голами. Испания мало забивает, не хватает сильного центрального форварда (против Германии играл звездный новичок Лидса Родриго Морено – прим.ред).

Кроме этого, остаются сомнения относительно вратарской позиции. Де Хеа не гарантирует безопасности, несмотря на неплохой матч с немцами.

– Кого больше всего стоит остерегаться в составе модернизированной Испании?

– Не знаю, будет ли уместно выделять какого-то одного футболиста, но наиболее убедительно мы выглядим в середине поля, с Тьяго Алькантарой и Фабианом Руисом. Отмечу, что Луис Энрике возлагает огромные надежды на Феррана Торреса, который провел добротный матч против Германии, Ансу Фати, Адаму Траоре. Возможно, двое последних получат шанс против Украины, хотя не стоит ожидать большого количества изменений в стартовом составе.

– Может ли Украина создать реальные проблемы вашей сборной?

– Я считаю, что да. Испания столкнется с серьезными трудностями, если соперник закроется на своей половони поля, не позволив хозяевам передвигать мяч в финальной трети. Сейчас нам достаточно сложно взламывать хорошо организованную оборону. Украина будет иметь реальный шанс на контратаках. Если же команда Шевченко решится играть более открыто, Испания будет чувствовать себя комфортнее.

– Что пишут испанские СМИ о сборной Украины? Кого выделяют?

– Мы знаем, что это обновленная команда с большим будущим. У вас достаточно талантливых исполнителей: Зинченко, Лунин, Ярмоленко. Испанская пресса отмечает работу Шевченко, который научил своих подопечных конкурировать, передал им частичку собственного победного духа. Мы знаем его как современного тренера с современными идеями.

– Какой результат прогнозируете?

– Я ставлю на 2:1 или 1:1, но Испания имеет больше шансов на победу.

Разговаривал Владимир Лесько.

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