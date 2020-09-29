Клейтон продолжает заниматься на тренировочной базе киевлян, сообщает Динамомания. Его заметили журналисты.

Динамо не рассчитывает на Гармаша и Клейтона – СМИ обнародовало решение Луческу

Бразилец более месяца находится в расположении Динамо и уже успел пройти медосмотр. Однако руководство клуба никак не может прийти к согласию относительно его будущего. Некоторые СМИ сообщали, что Луческу не рассчитывает на бразильца, ведь тот его не впечатлил.

К слову, Клейтон да Силва является воспитанником Фигейренсе. В прошлом году он защищал цвета Байи и Васко да Гама на правах аренды из Атлетико Минейро. В активе нападающего лишь 14 матчей во всех турнирах в 2019-м.

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