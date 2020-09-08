Динамо не намерено вносить в завку УПЛ на сезон 2020/21 Дениса Гармаша и потенциального новичка Клейтона да Силву, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Луческу использовал игроков, чтобы поддерживать количественный баланс при подготовке, но в дальнейшем на них не рассчитывает. Стоит отметить, что Денис и Клейтон были в заявке киевлян на последнем спарринге против Колоса (1:0).

Напомним, зимой Динамо отправило Гармашав в аренду в Ризеспор, где он провел в чемпионате Турции 14 матчей, в которых отметился тремя голами. Бразильский вингер Клейтон прибыл на просмотр в киевский клуб, но "бело-синие" пока не спешат подписывать 24-летнего игрока.

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