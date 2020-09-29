Клейтон продовжує займатись на тренувальній базі киян, повідомляє Динамоманія. Його помітили журналісти.

Динамо не розраховує на Гармаша та Клейтона – ЗМІ оприлюднив рішення Луческу

Бразилець понад місяць перебуває у розташуванні Динамо та вже встиг пройти медогляд. Проте керівництво клубу ніяк не може дійти згоди щодо його майбутнього. Деякі ЗМІ повідомляли, що Луческу не розраховує на бразильця, адже той його не вразив.

До слова, Клейтон да Сілва є вихованцем Фігейренсе. Минулоріч він захищав кольори Баїї та Васко да Гама на правах оренди з Атлетіко Мінейро. В активі нападника лише 14 матчів у всіх турнірах торік.

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