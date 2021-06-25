Клейтон отреагировал на свой досрочный уход из Динамо
08:00 - Читати українською
Бразильский нападающий Клейтон да Силва попрощался с киевским клубом.
"Свою связь с Динамо я завершаю с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе.
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Спасибо Динамо, успехов и храни вас бог", – написал Клейтон в Facebook.
Контракт бразильца с "бело-синими" был рассчитан до декабря в 2022-м, стороны досрочно прекратили сотрудничество. За год Клейтон провел в Динамо только один матч, в котором отличился ассистом.
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