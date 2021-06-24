Клейтон да Силва получил статус свободного агента и покинул Динамо, информирует официальный сайт клуба.

Динамо официально отпустило Дуэлунда в Нидерланды

Стороны досрочно прекратили сотрудничество, ведь контракт 25-летнего форварда был рассчитан до декабря 2022-го. Причины такого решения не уточняются.

Клейтон перебрался в Динамо в октябре прошлого года, но сыграл за киевлян только 9 минут, отметившись голевой передачей. До этого он выступал только на родине.

Заметим, недавно "бело-синие" попрощались с Миккелем Дуелундом – он перебрался в голландский Неймеген на правах аренды на один сезон.

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