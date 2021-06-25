"Свій зв'язок з Динамо я завершую з трьома титулами, величезним досвідом навчання і вдячністю за мій перший сезон в Європі.

Динамо офіційно розірвало контракт із Клейтоном

Спасибі Динамо, успіхів і бережи вас бог", – написав Клейтон у Facebook.

Контракт бразильця з "біло-синіми" був розрахований до грудня 2022-го, сторони достроково припинили співпрацю. За рік Клейтон провів у Динамо лише один матч, в якому відзначився асистом.

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