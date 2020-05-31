"Классного футбола между Шахтером и Динамо мы не увидим": Худжамов поделился ожиданиями от Классического

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов, который сейчас работает телеэкспертом, высказался о поединке 24-го тура УПЛ между грандами украинского футбола.

"Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячное отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток.

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Пока что классного футбола, мне кажется, мы не увидим. Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит Шахтеру играть спокойно даже после такого перерыва", – сказал Худжамов в комментарии канала "Футбол".

Напомним, поединок Шахтер – Динамо состоится сегодня, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24". К слову, на НСК Олимпийский будет работать студия программы Тур ONLINE, где дебютирует Худжамов – накануне голкипер объявил о завершении карьеры футболиста и стал телеэкспертом на каналах "Футбол".

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