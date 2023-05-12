Кёльн уже не имеет турнирных задач в чемпионате, а потому куражится, как тот козел у поля на Рейн-Энерги Арене. Неделю назад подопечные Штеффена Баумгарта прибили Байер, оставив его без шансов на ЛЧ. Теперь они устроили феерию с Гертой в родных стенах.

Первый тайм оказался впечатляющим. 20 ударов, 6 компенсированных минут, 6 голов, 3 желтых карточки, 2 вынужденных замены еще до 30-й минуты – красота! Победителем в этой перестрелке стал Кёльн, причем автор первого гола затем получил повреждение.

Второй тайм ничем не уступал первому, кроме голов. Герта окончательно расклеилась, нанеся три удара по воротам, а Кёльн из своих 14-ти выжал только два мяча. Также в этой встрече был зафиксирован рекорд – Флориан Кайнц провел 150-й матч в немецкой Бундеслиге, став 21-м австрийцем с таким количеством игр в чемпионате Германии.

Среди всех иностранцев он является третьим в Бундеслиге по количеству передач в штрафную. Круто! Его ассист помог Кёльну отпраздновать победу со счетом 5:2 – как следствие, Герта потеряла шанс подняться со дна таблицы в зону переходных матчей.