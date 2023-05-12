Кельн вже не має турнірних завдань у чемпіонаті, а тому куражиться, як той цап біля поля на Рейн-Енергі Арені. Тиждень тому підопічні Штеффена Баумгарта прибили Байєр, залишивши його без шансів на ЛЧ. Тепер вони влаштували феєрію з Гертою у рідних стінах.

Перший тайм виявився вражаючим. 20 ударів, 6 компенсованих хвилин, 6 голів, 3 жовтих картки, 2 вимушених заміни ще до 30-ї хвилини – краса! Переможцем у цій перестрілці став Кельн, причому автор першого голу потім отримав пошкодження.

Другий тайм нічим не поступався першому, окрім голів. Герта остаточно розклеїлась, завдавши три удари по воротах, а Кельн зі своїх 14-ти витиснув тільки два м'ячі. Також у цій зустрічі було зафіксовано рекорд – Флоріан Кайнц провів 150-й матч у німецькій Бундеслізі, ставши 21-м австрійцем з такою кількістю ігор в чемпіонаті Німеччини.

Серед усіх іноземців він є третім у Бундеслізі за кількістю передач у штрафний. Круто! Його асист допоміг Кельну відсвяткувати перемогу з рахунком 5:2 – як наслідок, Герта втратила шанс піднятись з дна таблиці у зону перехідних матчів.

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