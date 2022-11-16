Бывший защитник Челси Гари Кэхилл решил повесить бутсы на гвоздь после 15 лет на высоком уровне.

Гари Кэхилл объявил о завершении карьеры в 36 лет. Последним клубом защитника был Борнмут, которому он помог выйти в АПЛ. Гари не выходил на поле 10 месяцев, а с лета не был на контракте ни с одним клубом.

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"Футбол принес мне очень много удовольствия и успеха. Принимая решение завершить карьеру, могу честно сказать, что отдал игре всего себя", – написал Гари.

Кэхилл выступал за Астон Виллу и Борнмут, а самый успешный период провел в Челси. За 8 сезонов на Стамфорд Бридж защитник выиграл все трофеи: Лигу чемпионов, дважды Лигу Европы, дважды АПЛ, трижды Кубок Англии, Кубок лиги и клубный чемпионат мира.

Центрбек также выступал за сборную Англии с 2010-го по 2018-й. Кехилл играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.