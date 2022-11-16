Колишній захисник Челсі Гарі Кехілл вирішив повішати бутси на цвях після 15 років на високому рівні.

Гарі Кехілл оголосив про завершення кар'єри у 36 років. Останнім клубом захисника був Борнмут, якому він допоміг вийти в АПЛ. Гарі не виходив на поле 10 місяців, а з літа не був на контракті з жодним клубом.

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"Футбол приніс мені дуже багато задоволення та успіху. Приймаючи рішення завершити кар'єру, можу чесно сказати, що віддав грі всього себе", – написав Гарі.

Кехілл виступав за Астон Віллу та Борнмут, а найуспішніший період провів у Челсі. За 8 сезонів на Стамфорд Брідж захисник виграв всі трофеї: Лігу чемпіонів, двічі Лігу Європи, двічі АПЛ, тричі Кубок Англії, Кубок ліги та клубний чемпіонат світу.

Центрбек також виступав за збірну Англії з 2010-го по 2018-й. Кехілл грав на ЧС-2014 та Євро-2016.