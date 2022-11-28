Китай цензурирует трансляции матчей ЧМ-2022 из-за коронавируса: видеодоказательства
Жители Китайской Народной Республики получают несколько иную картинку во время матчей катарского Мундиаля, чем остальные люди на земле.
В Китае очень строгая политика, которая запрещает показывать людей без защитных масок. Поэтому Центральное телевидение (CCTV) транслирует встречи ЧМ-2022 с задержкой в 30 секунд и цензурой.
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Тамошние трансляторы не показывают фанатов без масок и избегают кадров больших толп на стадионе. Например, вместо реакции фанатов на гол Хорватии в ворота Канады, которую увидел весь мир, китайцам показали тренеров и игроков (смотреть видео ниже).
Отметим, что сейчас некоторые регионы Китая все еще находятся на карантине из-за коронавируса, а их жители вынуждены очень часто сдавать тесты. В стране вспыхнули протесты, люди требуют отставки ведущих политиков.
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