Жители Китайской Народной Республики получают несколько иную картинку во время матчей катарского Мундиаля, чем остальные люди на земле.

В Китае очень строгая политика, которая запрещает показывать людей без защитных масок. Поэтому Центральное телевидение (CCTV) транслирует встречи ЧМ-2022 с задержкой в 30 секунд и цензурой.

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Тамошние трансляторы не показывают фанатов без масок и избегают кадров больших толп на стадионе. Например, вместо реакции фанатов на гол Хорватии в ворота Канады, которую увидел весь мир, китайцам показали тренеров и игроков (смотреть видео ниже).

Отметим, что сейчас некоторые регионы Китая все еще находятся на карантине из-за коронавируса, а их жители вынуждены очень часто сдавать тесты. В стране вспыхнули протесты, люди требуют отставки ведущих политиков.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true.

Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦@DreyerChina⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC — Bill Birtles (@billbirtles) November 27, 2022

Some people still refusing to see this, so decided to track it. Within a minute, there was this: close-up shots of Canadian and Croatian fans on BBC/international feed, replaced by a solo shot of Canadian coach John Herdman on CCTV. pic.twitter.com/V3DZRjHrzk — Mark Dreyer (@DreyerChina) November 27, 2022

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