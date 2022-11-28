Китай цензурує трансляції матчів ЧС-2022 через коронавірус: відеодокази
Мешканці Китайської Народної Республіки отримують дещо іншу картинку під час поєдинків катарського Мундіалю, ніж решта людей на землі.
У Китаї дуже сувора політика, яка забороняє показувати людей без захисних масок. Через це Центральне телебачення (CCTV) транслює зустрічі ЧС-2022 із затримкою в 30 секунд та цензурою.
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Тамтешні транслятори не показують фанатів без масок та уникають кадрів великих натовпів на стадіоні. Наприклад, замість реакції фанатів на гол Хорватії у ворота Канади, яку побачив увесь світ, китайцям показали тренерів і гравців (дивитись відео нижче).
Зазначимо, що наразі деякі регіони Китаю все ще перебувають на карантині через коронавірус, а їхні мешканці змушені дуже часто здавати тести. У країні спалахнули протести, люди вимагають відставки провідних політиків.
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