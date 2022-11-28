Мешканці Китайської Народної Республіки отримують дещо іншу картинку під час поєдинків катарського Мундіалю, ніж решта людей на землі.

У Китаї дуже сувора політика, яка забороняє показувати людей без захисних масок. Через це Центральне телебачення (CCTV) транслює зустрічі ЧС-2022 із затримкою в 30 секунд та цензурою.

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Тамтешні транслятори не показують фанатів без масок та уникають кадрів великих натовпів на стадіоні. Наприклад, замість реакції фанатів на гол Хорватії у ворота Канади, яку побачив увесь світ, китайцям показали тренерів і гравців (дивитись відео нижче).

Зазначимо, що наразі деякі регіони Китаю все ще перебувають на карантині через коронавірус, а їхні мешканці змушені дуже часто здавати тести. У країні спалахнули протести, люди вимагають відставки провідних політиків.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true.

Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦@DreyerChina⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC — Bill Birtles (@billbirtles) November 27, 2022

Some people still refusing to see this, so decided to track it. Within a minute, there was this: close-up shots of Canadian and Croatian fans on BBC/international feed, replaced by a solo shot of Canadian coach John Herdman on CCTV. pic.twitter.com/V3DZRjHrzk — Mark Dreyer (@DreyerChina) November 27, 2022

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