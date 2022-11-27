Сборные Хорватии и Канады неудачно стартовали на Чемпионате мира-2022. Серебряные призеры предыдущего Мундиаля не смогли переиграть Марокко, расписав нули, а подопечные Джона Хердмана каким-то чудом проиграли Бельгии (хотя должны были побеждать). Ужасная реализация поставила северо-американцев на край пропасти – в случае поражения от балканцев они точно вылетали бы с ЧМ, в то время как "клетчатые" при любом раскладе сохраняли шансы на плей-офф.

Обнажили полностью: коуч сборной Канады попал в немилость хорватов перед матчем ЧМ

Оказавшись в ситуации "пан или пропал", канадцы выдали ураганное начало матча, открыв счёт уже на 67-й секунде. Голом отметился антигерой поединка с бельгийцами – Дэвис перепрыгнул Юрановича и замкнул подачу от Бьюкенена с правого фланга. 0:1 Это была весомая заявка на успех, ведь на последних 11 чемпионатах мира лишь однажды команда проиграла после забитого в первые две минуты гола.

Канада не изменяла своему стилю, максимально интенсивно прессингуя хорватов. Подопечные Златко Далича на старте встречи откровенно растерялись, что едва не вылилось во второй пропущенный мяч – Ларин вырвался один на один с Ливаковичем. К счастью для "клетчатых", Кайл залез в явный офсайд. Ещё несколько хороших атак довести до логичного конца не удалось.

Первые 15-20 минут осталась за представителями Северной Америки. Впрочем, класс вице-чемпионов мира начал проявляться в середине тайма. Хорваты подстроились под прессинг Канады и стали пользоваться разрывами за плечами их атакующей группы. Матч превратился в двустороннее движение без центра поля – и в этом режиме "клетчатые" выглядели значительно острее.

Так, уже на 22-й минуте Ливая получил разрезной пас от Ковачича и пробил с левого угла вратарской в голкипера. На 27-й же Крамарич забил гол, открывшись под передачу Ливаи на правый край штрафной, качнув трёх защитников и выстрелив в дальний угол. К сожалению для Андрея, взятие ворот не засчитали из-за офсайда у Ливаи (именно он ассистировал нападающему).

На 36-й минуте Брозович выкатил пас из центра на правый угол вратарской, куда влетел Ливая. Марко бахнул в ближнюю девятку, однако Борян парировал! Впрочем, через минуту ему таки пришлось вынимать мяч из сетки. Хорваты после углового провели атаку вторым темпом, в которой Перишич запустил хитрую передачу за спины защитникам на Крамарича – тот ворвался на левый край штрафной и переиграл голкипера. 1:1!

Канадцы ничем интересным не ответили. "Клетчатые" же продолжали давление, справедливо вырвавшись вперёд перед свистком на перерыв. На 44-й минуте Юранович пробежал по правому флангу и выкатил мяч на линию полукруга в ноги Ливаи – Марко принял сферу и вторым касанием отправил её левый нижний. 2:1!

Марко стал автором первого гола футболиста хорватского клуба (Хайдука) в ворота футболиста сербского клуба (Црвены Звезды) за всю историю Мундиалей.

Отдыхать команды отправились при преимуществе хорватов в счёте, но канадцы не сдались. Всего через три минуты после возобновления игры они должны были восстанавливать статус-кво – это Осорио нанёс мощный удар с правого угла штрафной. Мяч летел под дальнюю штангу, но разминулся с ней в считанных сантиметрах.

Ещё через семь минут классная атака Канады завершилась эффектной комбинацией с выстрелом Дэвиса метров с 20-ти – Ливакович достал сферу с девятки!

Общая картина второго тайма не отличалась от того, что увидели фаны до перерыва. Это было такое же двустороннее движение без центра, в котором вице-чемпионы мира демонстрировали классовое превосходство. Ещё перед моментом Дэвиса они могли закрывать игру благодаря врыванию Модрича в штрафную и пасу на 11 метров под удар Крамаричу – Андрей бил левый нижний, заставив Борянка исполнять эффектный сейв.

К сожалению для поклонников сборной Канады, в последние полчаса подопечные Джона Хердмана не обостряли игру. Прорывы по флангам у них еще были, но моментов уже не возникало. Хорватия же уверенно выходила из-под прессинга, хотя в середине второго тайма тревожить вратаря тоже удавалось редко.

Впрочем, на 70-й минуте давление таки вылилось в третий гол – это Крамарич принял заброс от Перишича на правый край штрафной, качнул нескольких оппонентов и выстрелил в дальний угол. 3:1 Андрей стал лишь вторым футболистом в истории сборной Хорватии, которому удалось оформить дубль на чемпионатах мира (после Манджукича).

На 78-й Брозович мог и четвёртый мяч вколотить, сыграв на добивании после прострела Перишича, но точности чуть не хватило. Канадцы огрызнулись опасным ударом Хойлетта в компенсированное время. В конце концов, перед финальным свистком хорваты добили соперника выходом 2-в-1 в исполнении свежих Оршича и Майера. Последний и установил окончательный счет встречи – 4:1!

Канада потеряла шансы на плей-офф ЧС-2022. Хорватия же продолжает борьбу – подопечные Златко Далича набрали 4 очка и возглавили группу F, однако Марокко уступает "клетчатым" только по разнице голов, а Бельгия проигрывает всего одно очко. Интрига в квартете закручена максимально.

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